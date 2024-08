In Giappone almeno tre persone sono morte a causa del tifone Shanshan

Giovedì in Giappone si è abbattuto il tifone Shanshan, che ha raggiunto alle 8 locali (le 23 di mercoledì in Italia) la regione di Kagoshima, nella parte sud-ovest del paese: 3 persone sono morte, quasi 50 sono state ferite, e quasi un milione di persone è stato evacuato. L’agenzia meteorologica del Giappone ha registrato piogge molto intense e forti venti, che hanno raggiunto i 250 chilometri orari. Temendo frane, inondazioni e danni su larga scala, l’agenzia aveva diffuso lo stato di “allerta speciale”, che usa solo per gli eventi più violenti.

Il tifone ha già causato grossi danni nella regione: ci sono ovunque alberi spezzati ed edifici danneggiati, e le strade sono piene di detriti; molte zone sono senza energia elettrica, e la circolazione di treni e aerei è interrotta.

Nelle scorse settimane c’era stato il tifone Ampil, che aveva causato perlopiù disagi senza fare grossi danni; all’inizio di agosto il nord del Giappone era poi stato interessato dalla tempesta tropicale Maria, che aveva fatto registrare piogge intense nell’isola di Honshu. I tifoni sono eventi ormai abbastanza frequenti nel paese: si formano vicino alle coste e si intensificano rapidamente avanzando verso la terraferma.