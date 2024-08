Nvidia è andata eccezionalmente male in Borsa, dopo la pubblicazione di risultati economici deludenti

Mercoledì il prezzo delle azioni della società tecnologica Nvidia, l’azienda con più alto valore di mercato negli Stati Uniti, è sceso molto nel corso della giornata, arrivando a perdere anche l’8 per cento del suo valore: al momento della chiusura ufficiale della borsa di New York ha poi limitato le perdite al 2,5 per cento.

Il calo è stato per certi versi eccezionale, perché si è verificato dopo la pubblicazione da parte dell’azienda dei risultati economici relativi al secondo trimestre dell’anno, molto attesi dagli investitori: la società ha mostrato risultati assai positivi e in crescita – i ricavi sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, per esempio – ma non ha confermato quanto sperato degli analisti, che hanno aspettative sempre più alte su Nvidia. Sull’azienda c’è d’altronde molta attenzione: sia perché ha avuto una crescita eccezionale nell’ultimo anno sia per il crescente clima di scetticismo intorno alla redditività delle aziende che hanno puntato molto sull’intelligenza artificiale, uno dei motivi dei grandi e generalizzati cali di borsa nelle ultime settimane. Hanno pesato anche alcune difficoltà che la società sta incontrando nella produzione di alcuni modelli di chip.

