Mercoledì pomeriggio sono stati trovati cinque corpi nel relitto della Bayesian, la grande barca a vela che lunedì mattina era affondata al largo di Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo: quattro sono stati recuperati dai sommozzatori, mentre l’altro è ancora all’interno dell’imbarcazione. I quattro corpi recuperati sono quelli di Jonathan Bloomer, dirigente della banca d’affari Morgan Stanley International, dell’avvocato Chris Morvillo e delle loro mogli, Anne Elizabeth e Nada. I motivi dell’incidente sono ancora poco chiari: a bordo c’erano 22 persone, una delle quali è ancora dispersa. Il direttore generale della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha detto che le ricerche riprenderanno giovedì.

Le operazioni di ricerca delle persone disperse nel naufragio sono andate avanti tra grandi difficoltà. Il relitto si trova a circa cinquanta metri di profondità ed è adagiato sul lato destro, con le cabine collocate nel ponte inferiore. Nelle ricerche sono coinvolte varie motovedette, elicotteri e un mezzo subacqueo in grado di operare in autonomia fino a 7 ore, ma a quella profondità i sub possono restare immersi per un massimo di 12 minuti, di cui due servono per salire e scendere. I due corpi sono stati individuati e recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco che già martedì erano riusciti a ispezionare il ponte di comando, senza trovare nessuno, e che oggi sono entrati nello scafo, dove si trovano le cabine.

Al momento i morti accertati a causa del naufragio sono sei: lunedì subito dopo il naufragio era stato recuperato il corpo di Recaldo Thomas, un uomo canadese che lavorava a bordo come cuoco. Sull’incidente sta indagando la procura di Termini Imerese, che dopo aver interrogato il comandante della Bayesian, James Cutfield, ha sentito anche le altre persone soccorse assieme agli agenti della capitaneria di porto.

