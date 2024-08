Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe per 2 set a 0 (con il punteggio di 7-6, 6-2). I tornei della categoria “1000” (Masters 1000 per gli uomini, WTA 1000 per le donne) sono i più importanti del tennis dopo i quattro del Grande Slam: con questo Sinner ne ha vinti tre, dopo quelli di Toronto l’anno scorso e di Miami quest’anno. Complessivamente è il quinto torneo vinto da Sinner quest’anno, il più importante dei quali era stato l’Australian Open di gennaio (uno dei tornei del Grande Slam, il primo per lui di questa importanza).

La partita è stata equilibrata solo nel primo set, vinto poi da Sinner anche senza giocare in modo particolarmente brillante, ma con pochi errori e soprattutto grande risolutezza nei punti decisivi. Nel secondo set invece Sinner è passato subito in vantaggio e poi ha dominato, giocando meglio rispetto al primo set e chiudendo con un vantaggio molto netto (6-2). La finale è stata insomma per Sinner assai meno combattuta della semifinale, vinta contro il tedesco Alexander Zverev in una partita di altissimo livello.

In questa stagione Sinner sta avendo un rendimento formidabile ed eccezionalmente continuo, e infatti da due mesi è il numero 1 della classifica mondiale, al momento con un certo margine sul secondo e sul terzo, cioè il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’avversario della finale di Cincinnati, Tiafoe, salirà invece al 20esimo posto dopo questo risultato (ma torna da un infortunio e in passato era stato anche tra i primi 10 al mondo).

In tutta la stagione Sinner ha perso solo 5 partite e ne ha vinte 48, un rendimento al livello delle migliori stagioni mai realizzate. Quello di Cincinnati è invece il 15esimo torneo vinto in carriera, che nel tennis italiano è un record.