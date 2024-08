Jannik Sinner è in finale nel torneo di tennis Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale

Il tennista italiano Jannik Sinner è in finale nel torneo Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, dopo aver battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev in tre set, con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-6. È stata una partita di livello molto alto e molto combattuta, durata 3 ore e 7 minuti (tanto, per una partita che si gioca al meglio dei tre set) e vinta da Sinner grazie soprattutto a una prestazione quasi impeccabile nel terzo e decisivo set. È solo la seconda vittoria in carriera per Sinner contro Zverev, un giocatore contro cui ha sempre avuto difficoltà: Sinner vinse il loro primo incontro nel 2020 al Roland Garros e poi perse i successivi quattro. Era però la prima volta che giocavano contro da quando Sinner è il numero 1 della classifica mondiale (Zverev invece al momento è quarto).

Per Sinner è la quinta finale in un torneo Masters 1000, i più importanti del tennis professionistico dopo i quattro del Grande Slam: fin qui due le ha perse e due le ha vinte (a Montreal l’anno scorso e a Miami quest’anno). In finale affronterà il vincente dell’altra semifinale, uno tra il danese Holger Rune e lo statunitense Francis Tiafoe. La finale è in programma lunedì alle 21 italiane.