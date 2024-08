Celebripost

Questa settimana gli atleti e le atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi sono stati fotografati al rientro nei propri paesi. Ci sono la pugile algerina Imane Khelif, il tuffatore Tom Daley (che ha detto che si ritira) e la giovane skater canadese Fay De Fazio Ebert, che ovviamente attraversa i lunghi corridoi dell’aeroporto di Toronto sul suo skateboard. Sempre in tema Olimpiadi troviamo una sorridente nazionale femminile di pallavolo con la medaglia d’oro al collo e Tom Cruise che si fa un selfie prima di fare Tom Cruise. Poi Halle Berry, il cast di Alien: Romulus alla prima di Los Angeles e per finire: Joe Biden in bicicletta.