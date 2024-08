Due giorni di blackout in alcune località turistiche dell’Argentario

Da circa due giorni in alcune località dell’Argentario – una zona costiera in provincia di Grosseto, in Toscana – ci sono vari e prolungati blackout che stanno causando molti disagi ai residenti, ai turisti e alle attività locali: è successo in alcune località turistiche particolarmente frequentate in questo periodo dell’anno, come Orbetello e le frazioni di Porto Ercole e Porto Santo Stefano nel comune sparso di Monte Argentario. L’Argentario è una zona particolarmente frequentata da turisti romani, e notoriamente soprattutto da giornalisti e politici, e i giorni intorno a Ferragosto sono naturalmente quelli in cui c’è più gente.

Secondo Enel, che gestisce la rete elettrica della zona, la causa è legata al sovraccarico della rete per l’aumento eccezionale della domanda di energia, dovuto soprattutto all’enorme afflusso turistico di queste settimane. Il sovraccarico non avrebbe solo provocato blackout isolati, come succede spesso in estate in praticamente tutta Italia per l’aumento dei consumi per l’aria condizionata, ma avrebbe anche portato a una serie di danni permanenti alla rete su cui la società elettrica sta intervenendo.

Enel ha detto che nel frattempo ha allestito vari generatori mobili di emergenza che dovrebbero servire quantomeno a un ripristino temporaneo. Non è chiaro però se stiano servendo e a che punto siano le riparazioni, né se l’elettricità sia tornata stabilmente in qualche località. Giovedì in tarda serata il comune di Monte Argentario ha scritto su Facebook che almeno a Porto Ercole la situazione si stava «normalizzando», ma le testimonianze dei residenti sotto al post parlavano ancora di grossi disagi, dicevano che l’elettricità era tornata solo per pochi minuti e che in certe zone sembrerebbe essersi interrotta anche l’erogazione di acqua corrente. A Porto Santo Stefano invece c’erano ancora problemi anche secondo quanto comunicato dal comune.

Secondo gran parte dei giornali locali l’inefficienza e l’inadeguatezza della rete elettrica della zona è ormai strutturale e nota da tempo: le società elettriche hanno vari progetti di potenziamento, che però sono ancora a uno stadio estremamente preliminare e non ci sarebbero ancora neanche le approvazioni da parte dei comuni.

Recentemente la stagione turistica dell’Argentario si era già rivelata problematica a causa di una grave moria di pesci a Orbetello, che aveva contaminato l’acqua di alcune spiagge famose e frequentatissime, e dove era difficile rimanere a causa dei forti miasmi.