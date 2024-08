34 rigori per decidere una partita di calcio

Giovedì 15 agosto nel terzo turno di qualificazione all’Europa League, la seconda competizione calcistica europea per importanza, la squadra olandese dell’Ajax e quella greca del Panathinaikos hanno battuto il record di tiri di rigore calciati alla fine di una partita: 34, 17 a testa. All’andata l’Ajax aveva vinto 1-0 in Grecia e al ritorno il Panathinaikos era in vantaggio per 1-0 alla fine dei tempi supplementari, perciò si è andati ai tiri di rigore per stabilire chi passava il turno (ufficialmente si chiamano “tiri”, diversi dai “calci di rigore” che si tirano nei tempi regolamentari). Solitamente si calciano cinque rigori a testa: se le squadre hanno segnato lo stesso numero di rigori si procede poi “a oltranza”, cioè si fa un tiro a testa e quando una squadra segna e l’altra sbaglia (o viceversa) finisce la partita.

Dopo i primi cinque rigori ciascuno, Ajax e Panathinaikos erano ancora in parità e hanno continuato a esserlo per i successivi undici rigori a testa, fino a che Tonny Vilhena ha sbagliato per la squadra greca e Anton Gaaei ha segnato, facendo qualificare l’Ajax con un punteggio finale di 13-12. I 34 rigori calciati sono un record per una competizione UEFA (cioè per partite riguardanti tornei europei), e ci sono voluti 28 minuti per tirarli tutti. Il precedente numero più alto di rigori era di 32, in un’Olanda-Inghilterra degli Europei under 21 del 2007. Il record mondiale, scrive ESPN, riguarda invece una partita di terza serie israeliana dello scorso maggio, nella quale Dimona e Shimshon Tel Aviv hanno calciato 56 rigori in tutto.

In Ajax-Panathinaikos ben 6 giocatori per squadra hanno dovuto calciare due volte il rigore, perché quando tutti e undici i giocatori in campo hanno calciato si riparte (non per forza nello stesso ordine). Anche i portieri, il quarantenne olandese Remko Pasveer (dell’Ajax) e il polacco Bartlomiej Drągowski, hanno calciato un rigore, tirandolo entrambi molto bene e segnando. Pasveer ha parato alla fine cinque rigori, compreso quello decisivo a Vilhena. Ora l’Ajax, che è allenato dal giovane e promettente allenatore italiano Francesco Farioli, per qualificarsi ai gironi di Europa League dovrà superare un altro turno, contro la squadra polacca Jagiellonia Bialystok.