In Germania alcuni attivisti per il clima hanno invaso le piste e bloccato il traffico aereo in quattro aeroporti

Giovedì il traffico di quattro aeroporti tedeschi – quello di Berlino, di Bonn, Norimberga e Stoccarda – è stato rallentato e in certi casi interrotto dalle proteste di alcuni attivisti per il clima del gruppo Ultima Generazione, che dalla mattina presto hanno invaso le piste per bloccare il passaggio dei veicoli. È da tempo che il ramo tedesco di Ultima Generazione è impegnato nel protestare contro il traffico aereo, considerato tra i più inquinanti, ed è da mesi che gli attivisti fanno proteste simili: con lo slogan “Oil Kills”, il petrolio uccide, chiedono al governo tedesco di impegnarsi per firmare un trattato internazionale che interrompa del tutto l’uso di combustibili fossili entro il 2030.

