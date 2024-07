All’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania, tutti i voli sono stati sospesi a causa di una protesta ambientalista sulla pista

Mercoledì mattina tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania, sono stati sospesi a causa di una protesta di un gruppo di ambientalisti. Il gruppo Ultima Generazione ha mostrato su X che alcuni dei propri membri sono riusciti ad accedere senza autorizzazione alla pista dell’aeroporto e hanno incollato le proprie mani all’asfalto. Il gruppo ha detto che con questa protesta vuole chiedere al governo tedesco di impegnarsi per firmare un trattato internazionale per interrompere del tutto l’uso di combustibili fossili entro il 2030.