Oggi i principali quotidiani nazionali aprono con vari aggiornamenti sulla politica internazionale. Si parla dell’attacco ucraino in Russia, che continua ormai da più di una settimana; delle pressioni di vari paesi occidentali per convincere l’Iran a rinunciare a un attacco contro Israele in risposta all’omicidio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, avvenuto a fine luglio a Teheran; dei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e della conversazione avvenuta nella notte tra lunedì e martedì su X tra l’imprenditore Elon Musk e l’ex presidente statunitense Donald Trump, considerata da molti piuttosto deludente.

Trova molto spazio anche la vandalizzazione del murales che la street artist Laika aveva dedicato alla pallavolista Paola Egonu dopo la straordinaria vittoria della squadra femminile italiana alle Olimpiadi. Il Secolo XIX dedica una prima pagina di grande impatto visivo all’anniversario dei 6 anni dal crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone. Nel contesto della settimana di Ferragosto, in cui moltissime persone sono in vacanza, vari giornali locali dalla Sardegna al Friuli Venezia-Giulia parlano con una certa preoccupazione dell’impatto negativo del sovraffollamento in alcune località turistiche particolarmente apprezzate.