L’ultimo fine settimana delle Olimpiadi, fotografato

Negli ultimi due giorni di Parigi 2024 sono state assegnate ancora molte medaglie e ci sono stati nuovi primati inaspettati: come i due nuovi record olimpici maschile e femminile nella maratona, stabiliti dall’etiope Tamirat Tola e dalla nederlandese Sifan Hassan nonostante un percorso eccezionalmente faticoso. Sabato, nel quindicesimo giorno di gare, l’Italia ha vinto due medaglie di bronzo e una d’argento, rispettivamente nella ginnastica ritmica, nel pentathlon moderno e nel ciclismo su pista, mentre Gianmarco Tamberi è stato eliminato presto dalla finale del salto in alto, a cui arrivava da campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, ma anche con diversi problemi fisici. Domenica invece la Nazionale di pallavolo femminile ha vinto la sua prima medaglia d’oro olimpica di sempre, battendo in maniera netta e spettacolare gli Stati Uniti per 3 set a 0. Tra le altre foto che valeva la pena scattare nell’ultimo fine settimana olimpico ci sono state poi molte bandiere, medaglie ed espressioni di gioia e fatica.

