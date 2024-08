Il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro ha disposto il blocco del social network X in tutto il paese per dieci giorni

Il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro ha detto di aver disposto il blocco del social network X in tutto il paese, per 10 giorni. Secondo Maduro, che da anni governa il paese in modo autoritario, il social network e il suo proprietario, Elon Musk, starebbero contribuendo a diffondere odio e ad alimentare le contestazioni contro l’esito delle ultime elezioni, in cui Maduro è stato dichiarato vincitore. Buona parte degli osservatori indipendenti non ritiene però che le elezioni si siano svolte in trasparenza, e le opposizioni hanno detto che ci sarebbero stati brogli su larga scala per ribaltarne l’esito.

I sondaggi indipendenti effettuati prima delle elezioni davano infatti l’avversario Edmundo González Urrutia molto avanti: da giorni ci sono quindi estese proteste contro l’esito delle elezioni, e repressioni da parte delle autorità venezuelane. Il presidente ha anche accusato i suoi oppositori di alimentare una situazione di instabilità politica proprio tramite il social network.

– Leggi anche: Le grandi proteste contro i brogli elettorali in Venezuela