Siamo al quattordicesimo giorno di foto dalle Olimpiadi

La maggior parte delle attenzioni fotografiche per il 14esimo giorno di Olimpiadi è stata dedicata alla 10 km di nuoto nella Senna, con atleti che nuotano sullo sfondo di murali di mostri marini, si rifocillano durante la gara, si abbracciano una volta finita, e anche spettatori che provano a sbirciare la cerimonia di premiazione da dietro le transenne. Il tennis tavolo continua a fornire spunti per fotografare la pallina in modi buffi sempre diversi e sempre uguali, e poi c’è una foto dell’arrampicata che potrebbe far venire le vertigini. Snoop Dogg ormai lo avete visto dappertutto, ma queste sue scarpe probabilmente no.