Il presidente tunisino Kais Saied ha rimosso il primo ministro Ahmed Hachani, senza dare spiegazioni

Mercoledì il presiente tunisino Kais Saied ha rimosso il primo ministro Ahmed Hachani dal suo incarico, senza fornire spiegazioni, e lo ha sostituito con il ministro degli Affari sociali Kamel Madouri. Hachani era in carica dal 10 agosto dello scorso anno. Non è la prima volta che Saied – che è presidente dal 2019 e negli ultimi anni governa il paese in modo sempre più autoritario – rimuove un primo ministro all’improvviso senza un motivo ufficiale. Aveva fatto lo stesso quando aveva nominato Hachani, che aveva sostituito Najla Bouden, rimossa dopo poco più di due anni da prima ministra.

