Foto dal dodicesimo giorno di Olimpiadi

Tra le cose da segnalare successe durante la dodicesima giornata di Olimpiadi, e che si sono distinte anche per una certa fotogenicità, ci sono alcune cadute nelle batterie dei 5.000 metri maschili e quella dell’australiana Michelle Jenneke nei 100 metri ostacoli femminili, insieme alla fatica di Gianmarco Tamberi, che è riuscito a qualificarsi per la finale di salto in alto di sabato, ma non senza difficoltà. Poi gli sforzi di chi lotta e dettagli di unghie, di smorfie e di calzini.

