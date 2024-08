I licenziamenti per i presunti legami tra l’UNRWA e Hamas

Lunedì l’ONU ha fatto sapere di aver licenziato nove dipendenti dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi, che «potrebbero essere stati coinvolti» nei feroci attacchi compiuti lo scorso 7 ottobre da Hamas contro i civili israeliani. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi interni (OIOS) stava indagando da alcuni mesi su 19 dipendenti sospettati di essere coinvolti negli attacchi, in cui Hamas uccise e rapì centinaia di persone in territorio israeliano: i presunti legami tra alcuni operatori dell’UNRWA e Hamas erano stati raccontati dal Wall Street Journal e dal New York Times a inizio anno, ed erano stati un grosso scandalo per l’agenzia.

La decisione è stata annunciata con un comunicato condiviso sul sito dell’ONU. Farhan Haq, un portavoce, ha aggiunto che «abbiamo informazioni sufficienti per prendere le decisioni che stiamo prendendo – ovvero di licenziare di queste nove persone». Al momento comunque non è chiaro cosa abbiano fatto per essere ritenute potenzialmente coinvolte negli attacchi, né che ruolo avessero nell’agenzia.

Agli attacchi dello scorso 7 ottobre è seguita l’invasione israeliana della Striscia di Gaza, in cui secondo le autorità sanitarie del territorio sono state uccise decine di migliaia di civili palestinesi. L’UNRWA impiega circa 30mila dipendenti, quasi tutti profughi palestinesi, e si sostiene perlopiù grazie a finanziamenti di paesi stranieri. In questi mesi di guerra si è occupata di fornire cibo, acqua, farmaci e altri servizi alla popolazione della Striscia, oltre che di curare parte delle infrastrutture dei campi profughi.

A fine gennaio il New York Times pubblicò un reportage in cui si raccontava dei presunti legami di alcuni dipendenti dell’UNRWA con Hamas; il giorno seguente il Wall Street Journal diede notizia del fatto che 12 dipendenti dell’agenzia erano sospettati di essere stati coinvolti in qualche modo negli attacchi del 7 ottobre, ma anche che il 10 per cento dei suoi dipendenti a Gaza, cioè circa 1.200 persone, aveva legami con gruppi radicali. Ne emerse un grande scandalo che portò diversi paesi occidentali a sospendere i finanziamenti all’agenzia, e l’agenzia ad aprire un’indagine in merito.

Finora comunque la UNRWA non ha confermato se le informazioni ottenute dalla stampa statunitense siano accurate.

