I lavori per il restauro della Garisenda stanno andando avanti

Stanno proseguendo i lavori preparatori al restauro della torre Garisenda, nel centro di Bologna, che a ottobre dell’anno scorso aveva iniziato a oscillare più del solito. Si prevede che le operazioni di restauro dureranno dieci anni: per ora il comune ha completamente recintato l’area circostante la Garisenda e la vicina torre degli Asinelli, con conseguenti limitazioni del traffico, e ha avviato le procedure necessarie a mettere in sicurezza la struttura della torre e poi a restaurarla.

Il progetto, annunciato lo scorso marzo, è molto articolato e prevede di utilizzare sulla Garisenda gli stessi tralicci usati tra gli anni Novanta e Duemila per ridurre l’inclinazione della torre di Pisa. Negli ultimi mesi ci sono stati alcuni passi avanti, più a livello organizzativo e burocratico che pratico.

Il comune ha confermato di aver acquisito in comodato gratuito (ossia in prestito) per nove anni i tralicci dall’Opera della Primaziale Pisana, l’ente che gestisce il Duomo di Pisa e il suo complesso monumentale. Il piano prevede che in autunno i tralicci vengano trasferiti a Cesena, dove saranno fatti i lavori necessari per adattarli alla struttura della Garisenda, e da lì vengano poi portati a Bologna per essere installati intorno alla torre. Dovranno infine essere allungati di sei metri, passando dagli attuali 12 ai 18 necessari per circondare la torre: si farà mettendoli sopra a dei rialzi.

Lo scorso giugno è stata anche completata la recinzione protettiva delle torri Garisenda e degli Asinelli: sono state tolte le transenne ed è in corso la costruzione di un cancello che permetterà l’ingresso nell’area del cantiere dei tralicci utilizzati per la torre di Pisa. Il comune ha inoltre in programma di trasformare i container rossi che circondano l’area in pannelli informativi per informare passanti e visitatori sulla storia delle due torri e sull’avanzamento dei lavori.

A metà luglio c’è stato un incontro tra i responsabili del restauro per il comune di Bologna e i rappresentanti del ministero dei Beni culturali. Nei prossimi mesi il comune dovrà presentare al ministero e alla Soprintendenza di Bologna il progetto di fattibilità tecnico-economica, richiesto per tutti gli interventi finanziati con i fondi del PNRR, e successivamente il progetto esecutivo definitivo. Secondo Raffaela Bruni, responsabile del progetto per il comune, questi passaggi dovrebbero concludersi entro metà novembre.

Il restauro della Garisenda è finanziato con 5 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il grande piano di riforme e investimenti finanziato coi fondi europei del Next Generation EU, di cui l’Italia beneficia nel complesso per oltre 194 miliardi. Altri 4,7 milioni sono stati investiti dal comune e altri 5 dalla Regione Emilia-Romagna. A questi si aggiungono quasi 5 milioni di euro raccolti tramite donazioni di cittadini e imprese.

Come tutti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, per evitare di perdere i fondi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della Garisenda dovranno concludersi entro il 30 giugno del 2026. Lo scorso marzo il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aveva detto che i lavori saranno divisi in tre fasi: la prima è quella attuale, di allerta “gialla”, e si concluderà quando saranno montate intorno alla torre le strutture in acciaio già utilizzate per la torre di Pisa. Successivamente si entrerà in una fase di allerta “verde”, durante la quale si potrà riaprire al pubblico la vicina torre degli Asinelli e inizieranno i lavori di consolidamento della struttura della Garisenda. Infine nella terza fase verranno fatte le necessarie verifiche sulla stabilità della torre, con la messa in tiro dei cavi che dovranno contrastare future oscillazioni.

Secondo i piani la prima fase si dovrebbe concludere entro la fine del 2024, e le successive due fasi saranno completate tra il 2025 e il 2026: il restauro vero e proprio della torre potrà avvenire nel 2025 o anche dopo la fine delle tre fasi. Secondo Bruni per ora le attività sono «perfettamente in linea con i tempi».