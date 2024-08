L’ex presidente della Liguria Giovanni Toti verrà processato con giudizio immediato: il dibattimento inizierà il prossimo 5 novembre

L’ex presidente della Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione dalla procura di Genova, verrà processato con giudizio immediato, un procedimento penale speciale che permette di evitare l’udienza preliminare e andare direttamente al dibattimento in aula, accorciando così i tempi del processo. I magistrati accusano Toti di aver accettato finanziamenti per 74.100 euro in un periodo compreso tra il 2021 e il 2023 attraverso il suo comitato elettorale a fronte di diverse concessioni, come quella di spazi del porto di Genova all’azienda di servizi portuali dell’imprenditore Aldo Spinelli. La richiesta di giudizio immediato, che non prevede alcuno sconto di pena, era stata avanzata dalla procura: il dibattimento comincerà il prossimo 5 novembre.

