Il primo oro di sempre dell’Italia nella ginnastica artistica femminile

Lunedì le italiane Alice D’Amato e Manila Esposito hanno vinto rispettivamente la medaglia d’oro e quella di bronzo nella finale di ginnastica artistica di specialità alla trave. È un risultato storico per l’Italia, che fino a oggi aveva vinto solo tre argenti: di squadra nel 1928 e nel 2024, pochi giorni fa, e individuale nel corpo libero di Vanessa Ferrari nel 2021. È stato anche un risultato inaspettato perché in questa finale gareggiavano diverse atlete molto forti e da cui ci si aspettava avrebbero fatto punteggi più alti di D’Amato ed Esposito, come la statunitense Simone Biles e la brasiliana Rebecca Andrade.

Alice D’Amato ha 21 anni e l’attrezzo su cui è notoriamente più forte sono le parallele asimmetriche, su cui però domenica si era classificata quinta, mentre nell’all-around (cioè nella gara in tutti e quattro gli attrezzi) era arrivata quarta. Manila Esposito ha 17 anni, è la più giovane della squadra italiana: è alla sua prima Olimpiade, dove ha dimostrato grande talento soprattutto nella trave e nel corpo libero.

Alice D’Amato ha vinto l’oro con un punteggio di 14.366: non è altissimo in assoluto ma è stato il migliore in una gara dove la maggior parte delle atlete è caduta ed è quindi stata penalizzata. La stessa Simone Biles, considerata la miglior ginnasta in attività, è caduta ricevendo un punteggio mediocre di 13.100. Dopo la sua esibizione, quella che sembrava poterla battere era Rebecca Andrade, una delle migliori di queste Olimpiadi, vincitrice del bronzo in squadra e dell’argento nell’all-around. Andrade non è caduta ma ha fatto comunque un punteggio sotto il 14.000 (13.933). L’argento l’ha vinto invece la cinese Yaquin Zhou, la prima a esibirsi e la prima a cadere, con un punteggio di 14.100.

La prima delle due a gareggiare è stata Manila Esposito, come quarta della prima batteria e dopo due brutte cadute della statunitense Sunisa Lee e della brasiliana Julia Soares. Può sembrare un fattore incoraggiante, ma nella ginnastica c’è un po’ la credenza che quando qualcuna cade poi condiziona anche le altre e quindi spesso le cadute vengono in realtà vissute come un eventi stressante per chi viene dopo. Esposito ha fatto un esercizio notevole, sbilanciandosi una sola volta dopo una ruota ma recuperando subito la posizione. Ha ottenuto un punteggio di 14000, poco più del punteggio con cui si era qualificata.