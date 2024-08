Un’altra medaglia olimpica per Gregorio Paltrinieri

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento nei 1.500 metri stile libero, dopo una gara entusiasmante vinta dallo statunitense Bobby Finke, che ha battuto il record del mondo; l’irlandese Daniel Wiffen, favorito e vincitore degli 800 metri, è arrivato terzo. Con questo argento è diventato il nuotatore italiano che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi, cinque in tutto.

Nella gara, Finke è rimasto in testa quasi dall’inizio e ha chiuso con un eccezionale 14:30,67: Paltrinieri ha tenuto sempre il ritmo ma non è riuscito per poco a raggiungerlo (ha nuotato in 14:34,55, mentre Wiffen in 14:39,63). L’altro giorno negli 800 stile libero il podio era stato lo stesso, ma con un ordine differente: primo Wiffen, secondo Finke, terzo Paltrinieri.

Paltrinieri ha 29 anni, è di Carpi (Modena) e prima di oggi aveva vinto l’oro nei 1.500 stile libero a Rio de Janeiro nel 2016, un argento negli 800 e un bronzo nella 10 chilometri in acque libere entrambi a Tokyo nel 2021, nonostante fosse arrivato piuttosto acciaccato, e poi il bronzo negli 800 stile libero a Parigi, diventando così il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia in tre Olimpiadi consecutive. In questi Giochi gareggerà ancora una volta, nella 10 chilometri in acque libere, sulla Senna.