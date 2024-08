La Turchia ha bloccato Instagram, dopo che la piattaforma aveva rimosso dei contenuti di condoglianze per Ismail Haniyeh

Venerdì il governo turco ha bloccato l’accesso alla piattaforma social Instagram, senza specificare né i motivi né la durata del blocco. La decisione, comunque, fa seguito ad alcune critiche espresse nei confronti di Instagram dall’importante funzionario governativo Fahrettin Altun, presidente del Direttorato delle Comunicazioni, per la rimozione dalla piattaforma di alcuni contenuti di condoglianze per l’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh.

Haniyeh è stato ucciso a Teheran, in Iran, in un attacco israeliano (non rivendicato da Israele, come in altri casi): Altun aveva definito «censura pura e semplice» la rimozione dei contenuti di cordoglio per Haniyeh da parte di Instagram: al momento Meta, la società che possiede la piattaforma, non ha commentato la notizia del blocco.