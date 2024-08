Celebripost

Gli atleti e le atlete che gareggiano alle Olimpiadi sono sicuramente le persone che vale la pena fotografare in questi giorni, al punto però da meritarsi raccolte quotidiane a parte. A seguire trovate giusto qualcuno di loro, insieme a chi di famoso si è visto sugli spalti, come Kendall Jenner, Snoop Dogg, Tom Cruise, Ariana Grande e Baz Luhrmann. Al Comic-Con di San Diego – uno dei più grandi eventi al mondo dedicati a fumetti, serie tv e film – son passati tra gli altri Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Harrison Ford e Robert Downey Jr., che ha annunciato che interpreterà il ruolo di Dottor Destino in due film Marvel diretti dai fratelli Russo in uscita nel 2026 e nel 2027.