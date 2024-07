C’è un grosso incendio nel quartiere Monte Mario, nella zona nord di Roma

Questa mattina a Roma è scoppiato un grosso incendio in via Romeo Romei, nel quartiere Monte Mario. Le fiamme sono divampante in un’ampia area verde vicina agli studi Rai di via Teulada e alla cittadella giudiziaria in cui hanno sede, tra le altre cose, il tribunale, la Corte d’appello e la procura della Repubblica. La polizia ha chiuso al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli, ma anche i lungotevere Oberdan e Vittoria.

La prima segnalazione ai soccorsi è arrivata verso le 13 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al momento le fiamme stanno ancora ardendo e una grossa colonna di fumo nero si è alzata in direzione della terrazza dello Zodiaco, un punto panoramico sulla città che sta sul Monte Mario. Non è ancora stato accertato cosa abbia fatto divampare l’incendio, ma la procura ha già fatto un sopralluogo. Da giorni il bollettino della Protezione civile segnalava il rischio elevato di incendi in quasi tutto il Lazio, a causa delle alte temperature estive.