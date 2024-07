Due giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi in un attacco israeliano vicino alla casa di Ismail Haniyeh nella Striscia di Gaza

Il giornalista di Al Jazeera Ismail al Ghoul e il cameraman che lavorava con lui, Rami al Refee, sono stati uccisi mercoledì in un attacco dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Al Jazeera ha scritto che l’attacco è avvenuto nel campo profughi di Shati, a nord della città di Gaza, nella parte settentrionale della Striscia. Poco lontano dal campo di Shati c’è la casa di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas che è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica in un attacco aereo compiuto dalle forze armate israeliane a Teheran, in Iran. I due giornalisti si trovavano nella zona perché si stavano occupando della notizia della morte di Haniyeh.