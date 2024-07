È morto a 80 anni William Calley, ex militare statunitense responsabile del massacro di civili del 1968 a My Lai, in Vietnam

È morto a 80 anni William Calley, ex militare statunitense responsabile del massacro di My Lai, Vietnam, compiuto da una compagnia dell’esercito degli Stati Uniti il 16 marzo 1968. Quel giorno, quando la guerra americana in Vietnam era in corso ormai da otto anni, a My Lai arrivò la Compagnia C della 23esima Divisione di Fanteria dell’esercito statunitense guidata dal tenente William Calley. L’obiettivo della compagnia era respingere un’offensiva dei viet cong nel Vietnam del Sud (i viet cong erano un movimento di Resistenza del Vietnam del Nord che puntava a liberare il Sud e a riunificare il paese sotto il governo comunista di Hồ Chí Minh).

Ma a My Lai, che si trovava nella provincia di Quang Ngai, circa 800 chilometri a nord di Saigon, non venne trovato nessun viet cong: c’erano donne che preparavano il riso per la colazione, c’erano vecchi e c’erano bambini. Gli abitanti del villaggio furono raggruppati mentre i soldati ispezionarono le loro capanne. Nonostante avessero trovato solo poche armi, nonostante non fosse stato sparato un solo colpo e non fosse presente nessun uomo in età militare, i soldati iniziarono a sparare contro chiunque, a incendiare le case, a massacrare il bestiame, a violentare un numero imprecisato di donne.

Del massacro si seppe solo nel novembre del 1969: l’esercito accusò 14 uomini, tra cui Calley e il suo diretto superiore, il capitano Ernest Medina. Furono assolti tutti tranne Calley, che nel 1971 fu giudicato colpevole di omicidio premeditato e condannato all’ergastolo per aver ordinato la strage, nonostante avesse dichiarato che stava solo eseguendo degli ordini. Calley fu graziato dopo tre anni dal presidente Richard Nixon.

– Leggi anche: Il massacro di My Lai