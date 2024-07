Lunedì il nuotatore italiano Thomas Ceccon ha vinto l’oro nei 100 metri dorso maschili, con 52,00 secondi. È la seconda medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, e la seconda del nuoto dopo quella di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, domenica. E se quella di Martinenghi era stata piuttosto inattesa, le aspettative e la pressione erano molto alte su Ceccon, che da alcuni anni è considerato uno dei più grandi talenti del nuoto italiano. L’Italia non aveva mai vinto l’oro olimpico nei 100 metri dorso, gara di cui al momento Ceccon detiene il record del mondo, stabilito ai mondiali di Budapest del 2022.

Qualificatosi alla finale con il secondo tempo, Ceccon come previsto nella prima delle due vasche è rimasto leggermente indietro, soprattutto rispetto al cinese Xu Jiayu, che normalmente parte molto forte. Poi però nella seconda vasca ha completato una progressione che lo ha portato al comando quando mancavano una ventina di metri, e ha vinto la gara. Ceccon ha quindi battuto Xu Jiayu, arrivato secondo con 52,32 secondi, e lo statunitense Ryan Murphy, terzo con 52,39 secondi.

Ceccon è di Thiene, in provincia di Vicenza, e ha iniziato a nuotare a otto anni. È alto 1 metro e 97 e pesa 87 chili. Sua madre fu campionessa italiana di pattinaggio a rotelle, il padre è stato pentatleta dell’esercito e ora è infermiere. Ceccon entrò in nazionale fra i 15 e i 16 anni: nei primi anni della carriera aveva mostrato di poter ottenere grandi risultati in varie specialità, compreso lo stile libero e i “misti”. Negli ultimi tre anni si era concentrato proprio sui 100 metri dorso: ai mondiali di Budapest del 2022 era diventato campione del mondo, stabilendo anche il record mondiale, 51,60 secondi. Nel 2023 a Fukuoka era invece arrivato secondo, dietro allo statunitense Ryan Murphy. In questa Olimpiade aveva già vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, mentre fra due giorni disputerà anche i 200 metri dorso.

– Leggi anche: Nel nuoto sono gli anni di Thomas Ceccon