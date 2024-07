Il terzo giorno di Olimpiadi, raccontato con le foto

Lunedì è il terzo giorno dei Giochi olimpici di Parigi 2024, come al solito pieno di momenti molto fotogenici di atlete e atleti impegnati nelle varie discipline, a volte delusi o felici dopo una gara, altre semplicemente molto affaticati. È stato il giorno della tennista Jasmine Paolini, che si è qualificata al terzo turno del torneo femminile di tennis, e anche quello in cui forse si sono incontrati per l’ultima volta il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal, che sembra vicino alla fine della sua carriera. È anche il giorno di altre gare di nuoto, scherma e tuffi sincronizzati, così come di carabina, mountain bike, beach volley e skateboard.