Una persona è morta su un’imbarcazione su cui viaggiavano decine di migranti nel Canale della Manica, tra Francia e Regno Unito 

Domenica la prefettura marittima del Canale e del mare del Nord, l’autorità francese responsabile delle zone marittime francesi che si affacciano sul Canale della Manica, ha detto che una persona è morta mentre cercava di attraversare il Canale per raggiungere il Regno Unito. La prefettura ha detto che la persona in questione, non è stato detto se un uomo o una donna, si trovava su un gommone molto affollato, con a bordo decine di altre persone, verso cui erano stati inviati soccorsi d0po alcune segnalazioni di richieste d’aiuto. Durante i soccorsi la persona è stata trovata priva di sensi all’interno della barca: è stata portata in aereo nell’ospedale di Boulogne-sur-Mer, ma quando è arrivata era già morta. La prefettura ha detto anche che 75 delle persone a bordo hanno accettato di essere soccorse dalla polizia francese, mentre un’altra trentina ha voluto continuare il viaggio.

La rotta migratoria attraverso il Canale della Manica è percorsa con sempre maggiore frequenza da flussi migratori di persone provenienti da diversi paesi del mondo, e il numero di quelle che muoiono nell’attraversamento è in crescita, sebbene molto minore rispetto a quello dei morti nel mar Mediterraneo, che è molto più vasto. Nell’intero 2023 erano stati 12 i migranti morti nella Manica secondo le indagini della polizia francese; nei primi sette mesi di quest’anno sono state 23.