L’Ultima cena “queer” alle Olimpiadi ha fatto arrabbiare conservatori e cattolici di mezzo mondo

Una reinterpretazione in chiave queer dell’Ultima cena di Gesù, messa in scena alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi da un gruppo di ballerine e drag queen e mescolata con il mito greco di Dioniso, ha suscitando reazioni molto polemiche e scandalizzate in ambienti cattolici e conservatori di mezzo mondo, a partire da vari politici di destra.

In Italia il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di Olimpiadi iniziate «insultando miliardi di Cristiani nel mondo». La politica francese Marion Maréchal, nipote di Marine LePen e membro del partito di estrema destra Reconquête, fondato da Éric Zemmour, ha preso le distanze dalla performance dicendo che non rappresenta il punto di vista della Francia ma solo di «una minoranza di sinistra pronta a qualsiasi provocazione». Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha parlato di «debolezza e disintegrazione del mondo occidentale».

Il gruppo di drag queen si è esibito nella performance circa a metà cerimonia, su una piattaforma galleggiante lungo la Senna al centro della quale c’era un lungo tavolo rettangolare simile a quello dell’Ultima cena per come è ritratta da Leonardo Da Vinci.

La performance è iniziata con un uomo mezzo nudo (il cantante e comico Philippe Katerine), dipinto di blu e con una corona di fiori e frutti in testa: un’immagine che richiama più iconografie pagane che cristiane, che richiamava il mito di Dioniso. Subito dopo l’inquadratura è passata sulla dj Barbara Butch, seduta in quello che nella reinterpretazione dell’Ultima cena è il posto di Gesù, vestita con un abito blu e argento molto attillato, le braccia coperte di tatuaggi e una specie di aureola sulla testa. Ai suoi fianchi, al posto degli apostoli, c’erano ballerine, ballerini e drag queen, che poi sono salite tutte sul tavolo e hanno iniziato a ballare.

Anche il regime russo ha espresso critiche molto dure: riferendosi proprio alla performance, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova si è detta scandalizzata per gli apostoli mostrati come «travestiti» e ha detto che l’intera esibizione è stata una «presa in giro di una storia sacra per i cristiani». In Francia si è espressa anche la Conferenza episcopale francese, che in un comunicato in cui lodava la complessiva resa della cerimonia d’apertura (generalmente apprezzata in Francia), ha criticato il fatto che «sfortunatamente includesse scene di derisione e scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente».

Alle varie e numerose critiche ha risposto il direttore artistico della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, Thomas Jolly, che ha detto che «in Francia le persone sono libere di amare come vogliono, sono libere di amare chi vogliono, sono libere di credere o non credere». Altri hanno difeso la stessa natura provocatoria della performance. Tra questi c’è Katerine, uno dei suoi interpreti, che ha detto: «Non sarebbe divertente se non ci fossero controversie. Non sarebbe noioso se tutti fossero d’accordo su questo pianeta?».

Sulla performance è intervenuto anche Elon Musk, il miliardario statunitense proprietario di X, che l’ha definita «estremamente irrispettosa» nei confronti dei cristiani. L’attivista conservatore statunitense Tom Fitton ha accusato «la sinistra transnazionale» di «disprezzare la civiltà occidentale».