L’aeroporto di Francoforte, in Germania, ha sospeso tutti i voli a causa di una protesta ambientalista

Lunedì sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto tedesco di Francoforte a causa dell’intrusione di un gruppo di attivisti ambientalisti sulla pista. Non è chiaro per quanto i voli saranno sospesi, ma l’interruzione sta causando grossi problemi al traffico aereo di tutta Europa, dato che quello di Francoforte è uno dei principali scali aeroportuali per i voli continentali e internazionali. Gli attivisti fanno parte del gruppo Ultima Generazione (Letzte Generation), che già mercoledì aveva organizzato una protesta simile all’aeroporto di Colonia-Bonn, sempre in Germania: il gruppo chiede al governo tedesco di impegnarsi a firmare un trattato internazionale per interrompere del tutto l’uso di combustibili fossili entro il 2030.

