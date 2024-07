Andy Murray ha annunciato che si ritirerà dal tennis dopo le Olimpiadi di Parigi

Il tennista scozzese Andy Murray ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi: «Sono arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis», ha scritto su X (Twitter). Murray ha 37 anni e negli ultimi sette anni la sua carriera è stata pesantemente condizionata dagli infortuni, tanto che già nel 2019, dopo due anni in cui quasi non aveva giocato per un problema all’anca, aveva annunciato che si sarebbe ritirato. Alla fine non lo fece e anzi il suo ritorno fu raccontato come una storia di sport abbastanza eccezionale.

Prima degli infortuni, Murray era diventato uno dei migliori tennisti al mondo: negli ultimi vent’anni è stato l’unico in grado di competere alla pari con i tre dei più grandi tennisti della storia e ad oggi i più vincenti di sempre, cioè Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, al punto che per via di Murray si cominciò a parlare di Big four del tennis (“i quattro grandi”), invece che di Big three (“i tre grandi” del tennis, come sono tuttora spesso chiamati gli altri tre). I suoi migliori successi furono la vittoria dello US Open nel 2012 e le due vittorie a Wimbledon nel 2013 e nel 2016, ma anche i due ori olimpici consecutivi, quello del 2012 (sempre sul campo di Wimbledon, per le Olimpiadi di Londra) e quello di Rio de Janeiro del 2016.

Rimase al primo posto del ranking ATP per 41 settimane in totale e vinse anche 14 tornei della categoria Masters 1000. Alle Olimpiadi di Parigi Murray giocherà nel torneo singolare, nel doppio maschile con Daniel Evans e potrebbe anche giocare il doppio misto, per il quale le iscrizioni chiuderanno mercoledì.