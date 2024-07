È morto a 88 anni il cantante statunitense Abdul “Duke” Fakir, storico componente dei Four Tops

È morto a 88 anni Abdul “Duke” Fakir, cantante statunitense noto per essere stato uno dei componenti dei Four Tops, quartetto vocale di genere soul e R&B tra i più famosi negli anni Cinquanta e Sessanta. Fakir era nato a Detroit, in Michigan, il 26 dicembre del 1935 e aveva fatto parte dei Four Tops fin dalla loro fondazione, nel 1953, insieme a Levi Stubbs, Renaldo “Obie” Benson e Lawrence Payton: era l’unico dei quattro ancora in vita. I Four Tops divennero negli anni uno dei gruppi più famosi prodotti dalla leggendaria etichetta discografica Motown: tra le loro canzoni più note ci sono “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” e “Reach Out I’ll Be There”.