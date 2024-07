La monumentale “residency” di Adele a Monaco di Baviera

Mercoledì la cantante inglese Adele, tra le più famose e di successo degli ultimi dieci anni nel pop mondiale, ha detto in un’intervista all’emittente tedesca ZDF che intende smettere di fare musica, non si sa per quanto tempo, dopo una serie di concerti speciali che ha in programma ad agosto a Monaco di Baviera, in Germania, in un’enorme arena che sarà costruita appositamente. Sono le uniche date europee del suo tour.

Adele aveva già detto ripetutamente di sentirsi molto stanca e di volersi prendere una pausa dalla musica: dopo la pubblicazione del suo ultimo album 30, nel 2021, aveva scelto di non fare un tour mondiale che avrebbe con ogni probabilità ottenuto un tutto esaurito in moltissimi stadi. Aveva invece annunciato una serie di residency show a Las Vegas, come fanno normalmente le popstar che si stanno avviando alla pensione o che hanno poche prospettive di nuovi successi discografici.

I residency show sono una pratica piuttosto comune nel pop americano. Solitamente avvengono in un casinò di Las Vegas, e consistono in una sorta di contratto esclusivo per ripetere lo stesso spettacolo, solitamente un “best of” delle proprie canzoni, per decine di date all’anno. Negli ultimi anni ne hanno fatti Cher, Celine Dion e, già nel 2014, Britney Spears. Adele ne ha fatti decine al Colosseum at Caesars Palace a Las Vegas, fino al giugno del 2024, e ne farà altri due a novembre. Prima, però, farà una residency anche a Monaco di Baviera, in Germania, in un’arena solo per lei, l’ADELE Arena.

La stessa Adele ha riconosciuto che la decisione è stata «un po’ casuale»: ha detto che le era stata offerta la possibilità di far costruire uno stadio temporaneo su misura, «progettato per qualsiasi spettacolo io volessi mettere in scena», in Europa, e di aver scelto un posto che fosse «praticamente nel centro» del continente. Non suonava in Europa dal 2016.

La costruzione dell’arena, fatta per contenere 74mila spettatori, non è ancora stata completata. Si tratta in ogni caso di una struttura temporanea, costruita in un vasto piazzale vicino al centro fieristico di Monaco, Messe München, nell’est della città. Lo spazio è gestito da una società pubblica che ha avuto il compito di trovare nuovi utilizzi per le strutture costruite per le Olimpiadi estive del 1972, che si erano tenute in quell’area della città. Normalmente ospita convegni, fiere e concerti all’aperto.

L’arena è ancora in costruzione (ZDF)

I concerti a Monaco dovevano essere soltanto due, nella primavera del 2024, ma sono stati spostati ad agosto e ne sono stati organizzati in tutto dieci – due alla settimana – per via della grandissima richiesta. Per ora l’organizzatore dice che le date non sono ancora del tutto sold out, ma è stato venduto il 95 per cento dei biglietti. Oltre al concerto, che ripercorre gran parte delle canzoni più famose della carriera della cantante, l’Arena offre anche una “Adele Experience” che include pub inglesi costruiti per l’occasione, cocktail ispirati ad Adele un palco dove si alternano cover band. I biglietti meno costosi costano 79 euro, quelli più costosi 430.

L’annuncio di fare una residency, invece che un tour, per presentare 30 era stato accolto con un certo stupore, ma era stato spiegato da una serie di fattori: Adele ha spesso detto di non trovarsi a suo agio nel contesto di tour in grandi stadi e di preferire invece contesti più piccoli e intimi, e preferiva poter stare vicina a suo figlio, che vive per la maggior parte del tempo con il padre a Los Angeles.

Nell’intervista a ZDF ha detto che «il suo serbatoio è piuttosto vuoto al momento» e che «non ha in mente alcun progetto per fare musica in futuro». «Dopo tutto questo voglio prendermi una grande pausa e concentrarmi su altre cose creative», ha aggiunto. «Mi manca tutto di quando non ero famosa, ma più di tutto probabilmente l’anonimato. Mi piace il fatto di poter fare musica tutto il tempo, ogni volta che voglio, e che la gente sia ricettiva. È abbastanza incredibile. Ma odio davvero la fama».

