Paul Kagame è stato rieletto presidente del Ruanda con quasi il 100 per cento dei voti, come previsto

La commissione elettorale del Ruanda ha annunciato che alle elezioni che si sono svolte lunedì Paul Kagame è stato rieletto presidente con il 99,15 per cento dei voti. Lo scrutinio è quasi terminato e il risultato era ampiamente previsto. Kagame, che ha 66 anni, controlla di fatto il paese dal 1994 ed è presidente dal 2000: alle ultime tre elezioni presidenziali aveva stravinto con percentuali superiori al 90 per cento dei voti.

Negli anni Kagame ha cercato di presentarsi ai governi stranieri come un alleato affidabile e uno dei pochi leader africani in grado di garantire un certo grado di stabilità nel paese che guida. Allo stesso tempo ha governato in maniera autoritaria, reprimendo l’opposizione e limitando la libertà di stampa e di espressione.