Il processo contro Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin inizierà il 23 settembre 2024. Il femminicidio era avvenuto nel novembre del 2023 in Veneto ed è stato uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni: aveva attirato molto l’attenzione sulla violenza di genere in Italia. Turetta ha 22 anni ed è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Ha confessato il femminicidio e ora ha deciso di rinunciare all’udienza preliminare: verrà quindi processato con giudizio immediato, un procedimento speciale che permette di passare dalle indagini preliminari direttamente alla fase del dibattimento, cioè a quello che comunemente viene chiamato “processo”.

Cecchettin viveva a Vigonovo, e Turetta a Torreglia, in Veneto, e studiavano entrambi ingegneria all’università di Padova. Turetta aveva ucciso Cecchettin l’11 novembre, dopo che quella sera erano usciti assieme. Dopo aver nascosto il corpo era scappato: per giorni erano stati cercati entrambi, poi il 18 novembre era stato trovato il corpo di Cecchettin, e il 19 Turetta era stato fermato in Germania ed estradato in Italia. Si trova in carcere a Verona.