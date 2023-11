Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e arrestato domenica in Germania, è stato riportato in Italia: verrà trasferito nel carcere di Verona

Sabato mattina Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e arrestato domenica in Germania, è stato riportato in Italia da un nucleo speciale della polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Turetta è arrivato alle 11:22 all’aeroporto di Venezia a bordo di un volo di stato partito poco prima da Francoforte, in Germania. Nelle prossime ore verrà trasferito nel carcere di Verona.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ringraziato le autorità tedesche per la loro collaborazione nell’estradizione di Turetta, autorizzata ufficialmente mercoledì da un tribunale tedesco.

Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo. Il corpo di Cecchettin era stato ritrovato sabato 18 novembre, a circa una settimana dalla sua scomparsa. Al momento Turetta è l’unico indagato per l’omicidio di Cecchettin.