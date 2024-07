La finale di Wimbledon con Jasmine Paolini, in diretta

Il canale YouTube del torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis mondiale, permette di vedere gratuitamente a chi è connesso dall’Italia la finale del torneo femminile singolare, in cui l’italiana Jasmine Paolini gioca contro la ceca Barbora Krejcikova. Paolini è la prima italiana di sempre in una finale singoalre a Wimbledon, la seconda se si calcolano anche gli uomini (dopo Matteo Berrettini nel 2021), e arriva da mesi di prestazioni e risultati eccezionali dopo dieci anni di carriera senza particolari picchi. Qui sotto si può seguire la diretta della partita:

Il primo set è stato vinto nettamente per 6 a 2 e in 35 minuti da Krejcikova, che ha fatto pochissimi errori e ha sfruttato al meglio la sua migliore qualità, cioè la grande tecnica, usando spesso colpi diversi: palle lunghe e corte, in top-spin e in back-spin (cioè rispettivamente dando un effetto alla pallina per farla schizzare in avanti dopo il rimbalzo o per farla fermare), ma anche smorzate in risposta al servizio di Paolini.

Nel secondo set Paolini ha cominciato a giocare con maggiore sicurezza e in modo più offensivo, mettendo in difficoltà Krejcikova, che ha iniziato a commettere più errori. Alla fine il set lo ha vinto 6 a 2 Paolini, lo stesso punteggio con cui aveva perso il primo (ma la partita è stata in generale più combattuta). Si gioca al meglio dei tre set, quindi il prossimo sarà quello decisivo.

– Leggi anche: Dizionario minimo per seguire le telecronache del tennis