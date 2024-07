Cosa significa essere «riformisti» in Iran

In Iran la vittoria a sorpresa alle elezioni presidenziali dell’ex ministro alla Salute, Massoud Pezeshkian, ha riportato alla guida del paese un candidato del gruppo politico dei riformisti per la prima volta dopo vent’anni. Nella storia dell’Iran c’è stato un solo presidente riformista, Mohammad Khatami, in carica fra il 1997 e il 2005, e dopo di allora il movimento era stato fortemente contrastato dalla repressione del regime, tanto da essere considerato praticamente finito. Ma mentre la parola “riformista” in Occidente ha un significato generico e piuttosto flessibile, in Iran l’appartenenza a questo movimento indica un approccio e una corrente di pensiero molto precisi.

Essere riformisti in Iran significa appartenere alla formazione più progressista dell’arco politico iraniano, che per certi versi – solo alcuni – ha dei punti di contatto con una sinistra occidentale molto moderata. Una delle loro proposte più nette prevede fra l’altro proprio un progressivo riavvicinamento ai paesi occidentali. Proprio per via delle loro posizioni però ormai da anni sembravano destinati a un ruolo politico assai marginale: il fallimento dell’accordo sullo sviluppo del nucleare, provocato dall’amministrazione statunitense di Donald Trump nel 2018, aveva alimentato per reazione una crescita di consenso delle fazioni più conservatrici della società iraniana. Il presidente Ebrahim Raisi, la cui morte nello schianto di un elicottero ha causato le elezioni anticipate a cui è stato eletto Pezeshkian, proveniva dalla fazione dei cosiddetti ultraconservatori.

Anche la leadership stessa dei riformisti non sembrava credere nelle proprie possibilità di tornare al potere. Elle elezioni parlamentari di marzo non aveva sostenuto alcun candidato, descrivendo le elezioni come «prive di significato, non competitive e ingiuste». La candidatura di Pezeshkian e la sua vittoria sono state quindi un cambio di direzione piuttosto consistente.

Per inquadrare meglio il movimento riformista però va specificato che le elezioni in Iran non sono né libere né democratiche: le candidature presidenziali come quella di Pezeshkian, ma anche quelle al parlamento, devono essere vagliate e approvate dal Consiglio dei guardiani, un organo composto da 12 membri, sei religiosi e sei giuristi, controllato dalla Guida Suprema Ali Khamenei, principale autorità politica e religiosa nonché esponente della fazione più conservatrice del regime. Alle ultime elezioni presidenziali, per dire, sono state respinte 74 delle 80 candidature proposte.

In Iran esistono varie formazioni politiche, ma non dei veri e propri partiti: tutte fanno riferimento grossomodo a tre grandi correnti di pensiero.

Ci sono gli ultraconservatori e i conservatori, che nel corso degli anni hanno favorito un isolamento del paese rispetto all’esterno, una dura repressione del dissenso, un più rigido rispetto delle prescrizioni religiose: Ali Khamenei, la Guida Suprema, fa parte degli ultraconservatori, così come l’ex presidente Raisi. Gli ultraconservatori sono anche la fazione più potente in Iran, al di là del fatto che siano o meno al governo, oltre che molto ben rappresentata a tutti i livelli negli apparati dello Stato.

Poi ci sono i moderati, che possiamo definire in maniera un po’ approssimativa “di centro”: ne faceva parte per esempio l’ex presidente Hassan Rouhani, che nel 2015 firmò lo storico accordo sul nucleare iraniano con l’amministrazione statunitense di Barack Obama e altri governi europei (accordo da cui gli Stati Uniti si ritirarono unilateralmente tre anni dopo per decisione di Donald Trump).

E infine ci sono i riformisti, che pur essendo su posizioni più progressiste non arrivano mai a mettere in discussione le strutture e le regole decisamente non democratiche della Repubblica Islamica e l’autorità della Guida Suprema.

In passato in realtà ci sono stati esponenti che hanno provato a farlo: ma gli spazi sempre più ridotti per il dissenso hanno di fatto eliminato dalla vita politica le componenti meno allineate. La repressione violentissima da parte del regime delle manifestazioni pro democrazia del 2009 ha reso difficilissima l’attività dei riformisti: negli anni successivi sempre meno persone erano disposte a impegnarsi politicamente per auspicare cambiamenti radicali nel paese, e le autorità statali approvavano sempre meno candidature. Anche per questo elettori ed elettrici riformisti nel corso degli anni si sono divisi fra boicottaggio delle elezioni e voti per quello che veniva considerato “il male minore”, cioè gruppo dei moderati. Accadde ad esempio nel 2013, quando verosimilmente anche grazie ai voti dei riformisti fu eletto il moderato Rohuani.

La stessa collocazione di alcuni dei politici più influenti del paese può variare: non esistendo partiti, né strutture rigide, i candidati si muovono talvolta in modo piuttosto fluido fra i principali gruppi politici di riferimento.

Secondo molti esperti di politica iraniana anche la natura dei riformisti è cambiata negli ultimi decenni, per effetto della repressione del regime. Alla fine degli anni anni Novanta la presidenza Khatami aveva l’ambizione di cambiare la Repubblica Islamica, con maggiori poteri per il parlamento e gli altri organi elettivi, lo sviluppo di una stampa libera, la promozione di un ordinamento giudiziario più ispirato a valori civili che religiosi. Molti di quei tentativi di riforma furono bloccati. Ancora oggi l’Iran è una teocrazia in cui i maggiori poteri sono in mano alla Guida Suprema Khamenei, e in cui molte delle decisioni riguardo a questioni di sicurezza e di politica interna sono influenzate dalle Guardie Rivoluzionarie, una potente forza militare.

Oggi i riformisti, compreso il neoeletto presidente Pezeshkian, sembrano avere obiettivi più limitati, probabilmente gli unici che possono essere oggettivamente perseguiti con qualche possibilità di essere realizzati. Si concentrano su un’applicazione meno rigida dell’obbligo di indossare l’hijab, il velo utilizzato dalle donne musulmane per coprire la testa e il collo, un approccio meno autoritario in politica interna e qualche apertura in quella estera, oltre a una gestione differente dell’economia, in grave crisi.

L’inattesa approvazione della candidatura di Pezeshkian, dopo anni in cui candidati con posizioni simili alle sue venivano respinti, è stata interpretata dagli osservatori internazionali come una mossa dettata dalla necessità di evitare un più ampio boicottaggio delle elezioni, che avrebbe danneggiato l’immagine del paese e quindi anche del regime.

Nel corso degli anni, e dopo le proteste represse del 2009, del 2019 e del 2022, gran parte dell’elettorato non crede più alla possibilità di riformare il sistema dall’interno. Molti dei manifestanti che protestavano inizialmente per la morte di Masha Amini (che era stata arrestata dalla polizia religiosa perché non indossava il velo correttamente) nelle settimane seguenti hanno chiesto apertamente la fine del regime rifiutando qualsiasi tentativo di fare politica all’interno del regime, considerandolo una legittimazione dell’attuale sistema. Uno degli slogan di quei giorni era: «Conservatori, riformisti, il gioco è finito».