Il rapper italiano Shiva è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato omicidio

Mercoledì il rapper italiano Shiva (pseudonimo di Andrea Arrigoni) è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato omicidio: l’11 luglio 2023 aveva sparato a due uomini che lo avevano aggredito, ferendoli alle gambe in maniera non grave. Lo scontro era avvenuto nel cortile della società discografica Milano Ovest, a Settimo Milanese. I due uomini feriti erano affiliati al rapper milanese Rondo Da Sosa, cioè appartenevano alla sua “crew”.

Shiva, che ha 24 anni ed è molto noto nella scena trap italiana, era stato arrestato a ottobre. Durante il processo gli è stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento alle vittime, ma non quelle generiche né di aver agito su provocazione. I suoi avvocati hanno detto che faranno ricorso in appello.