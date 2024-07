Lorenzo Musetti è in semifinale a Wimbledon

Il tennista italiano Lorenzo Musetti è in semifinale al torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis mondiale, dopo aver battuto ai quarti lo statunitense Taylor Fritz in cinque set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1, al termine di una partita molto equilibrata.

Dopo i primi due set, il primo vinto da Fritz e il secondo da Musetti, nel terzo quest’ultimo sembrava in controllo della partita. Fritz aveva riequilibrato la situazione vincendo abbastanza agevolmente il quarto set, ma nel quinto Musetti ha dominato il gioco, ha messo costantemente in difficoltà l’avversario e infine ha vinto con autorità.

Grazie a questa vittoria Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic, che mercoledì aveva raggiunto la semifinale dopo il ritiro dell’australiano Alex De Minaur per via di un infortunio all’anca.

Musetti è il quarto tennista italiano ad arrivare in semifinale del singolare a Wimbledon: c’erano già riusciti Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2023). Ieri anche la tennista Jasmine Paolini aveva vinto ai quarti, diventando la prima italiana di sempre ad arrivare in semifinale del singolare a Wimbledon.

Musetti ha 22 anni, e dopo essere venuto fuori da molto giovane negli ultimi due anni ha faticato un po’ a confermare le aspettative e a continuare la sua crescita sportiva. Veniva da un grande periodo di forma: a giugno aveva giocato la finale del Queen’s Club Championships il torneo ATP 500 che si gioca su erba a Londra poco prima di Wimbledon, perdendo contro lo statunitense Tommy Paul, ed era era arrivato in semifinale nell’ATP 250 di Stoccarda.

Ha vinto due tornei del circuito maggiore, entrambi nel 2020: l’ATP 500 di Amburgo, in Germania, battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, e l’ATP 250 di Napoli, superando in finale il connazionale Matteo Berrettini.