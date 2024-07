Come sta andando lo sciopero nazionale di Italo, Trenitalia e Trenord

Sabato alle 21 è iniziato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che durerà fino alle 21 di domenica: causerà notevoli disagi in un weekend estivo che per molte persone sarà di partenza o rientro. Sia a Milano Centrale che a Roma Termini, gli snodi ferroviari italiani più grandi, risulta che la gran parte dei treni non partirà, e i pochi di cui è prevista la partenza spesso hanno un cospicuo ritardo. Lo stesso vale per tutte le altre principali stazioni (Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella).

Lo sciopero è stato indetto da alcuni sindacati autonomi. Riguarda il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, di Trenitalia Tper (che gestisce il trasporto ferroviario in Emilia-Romagna), di Trenord (che lo gestisce in Lombardia), e di Italo. Essendo nel weekend non sono previste fasce orarie di garanzia, cioè quelle mattutine o serali in cui il servizio è garantito. Inoltre lo sciopero dei treni si somma a quello del trasporto pubblico locale, indetto sempre per domenica 7 luglio, che avrà una durata ridotta e riguarderà orari diversi in varie città. A Roma il servizio potrebbe essere interrotto dalle 20:30 alle 23:30, mentre a Milano dalle 22 alle 7 di mattina di lunedì.

A questa pagina ci sono i treni nazionali garantiti da Trenitalia in caso di sciopero in un giorno festivo, in questa quelli garantiti da Italo, qui quelli di Trenord. Trenitalia ha raccomandato di tenere d’occhio le comunicazioni dell’azienda (tramite mail, SMS o sull’applicazione) riguardo al proprio treno.

Trenord ha fatto sapere che in altri scioperi analoghi non c’era stata una significativa riduzione del servizio, mentre Trenitalia ha scritto sul suo sito che lo sciopero potrebbe «comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Per quanto riguarda i treni Intercity e Frecce, chi intende rinunciare al viaggio può chiedere il rimborso dalle 21 di sabato fino all’ora di partenza del treno. Per i treni regionali invece si poteva chiedere fino alle ore 23.59 del giorno antecedente allo sciopero (quindi venerdì). A questa pagina Trenitalia ha una sezione con un menù a tendina in cui si può selezionare la regione in cui si deve viaggiare, e controllare i treni locali garantiti. Ha anche una sezione in cui fornisce informazioni utili sullo stato del servizio, qui, mentre Italo aggiorna sui treni in circolazione qui.