Dalla sera di sabato 6 luglio a quella di domenica 7 ci sarà uno sciopero nazionale di Italo, Trenitalia e Trenord

Alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori di Trenitalia, Trenord e Italo dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7 luglio. L’interruzione effettiva del servizio dipenderà da quanti lavoratori aderiranno: Trenord, che gestisce i treni locali in Lombardia, ha scritto che «in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio». Dato che lo sciopero si svolge fra la sera di un giorno feriale e un giorno festivo non sono previste fasce di garanzia per permettere gli spostamenti dei lavoratori. Sia Trenitalia che Italo hanno diffuso una lista delle corse che saranno garantite in ogni caso.

Lo sciopero degli operatori ferroviari si somma a quello del trasporto pubblico locale, indetto sempre per domenica 7 luglio, che avrà una durata ridotta e riguarderà orari diversi in varie città. A Roma il servizio potrebbe essere interrotto dalle 20:30 alle 23:30, mentre a Milano dalle 22 alle 7 di mattina di lunedì. Sia quello delle ferrovie sia quello dei trasporti locali sono stati indetti per chiedere il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori ferroviari.