Le partite di oggi agli Europei di calcio

Venerdì 5 luglio cominciano i quarti di finale degli Europei maschili di calcio, che si giocheranno tutti in due giorni, con due partite al giorno. Venerdì sono in programma forse le partite più attese, tra Spagna e Germania e tra Portogallo e Francia. L’Italia era stata eliminata dalla competizione agli ottavi di finale dalla Svizzera, che giocherà sabato.

ore 18

Spagna-Germania

ore 21

Portogallo-Francia

Spagna e Germania sono state probabilmente le due migliori squadre del torneo fin qui: hanno mostrato un’organizzazione di gioco molto superiore a quella di avversarie che erano considerate favorite, come Francia e Inghilterra, hanno superato come prime i rispettivi gironi e vinto brillantemente agli ottavi di finale. La Spagna in particolare ha vinto fin qui quattro partite consecutive, segnando 9 gol e subendone uno solo (nel 4 a 1 agli ottavi di finale contro la Georgia). Anche se prima del torneo non era considerata tra le primissime favorite, ora tutti gli esperti e addetti ai lavori la considerano la squadra migliore di questi Europei. La Germania invece si era qualificata come prima nel suo girone battendo Scozia e Ungheria, e pareggiando contro la Svizzera una partita molto combattuta. Ai quarti di finale ha battuto 2-0 la Danimarca.

Portogallo e Francia invece hanno avuto un cammino fin qui più travagliato. Soprattutto la Francia, che partiva da grande favorita del torneo, finora è andata avanti mostrando un gioco poco convincente, e vincendo le partite in modi piuttosto fortunosi. Nel girone era arrivata seconda dietro all’Austria, e ai quarti di finale ha battuto il Belgio 1-0 grazie a un autogol negli ultimi minuti di un difensore avversario (causato da un tiro che non sembrava molto pericoloso). Fin qui i suoi giocatori in tutto il torneo non sono ancora riusciti a segnare un gol su azione: dei tre gol realizzati dalla Francia, due sono stati autogol e uno un calcio di rigore.

Il Portogallo era andato meglio nel suo girone, perdendo l’ultima partita contro la Georgia quando però era già certo della qualificazione. Agli ottavi però ha vinto solo ai rigori contro la Slovenia, dopo una partita combattuta e incerta fino alla fine. Il suo portiere Diogo Costa è stato decisivo, con una grande parata su un tiro da ottima posizione dell’attaccante sloveno Benjamin Sesko a pochi minuti dalla fine, e poi con tre rigori consecutivi parati nei calci di rigore finali.

