II Movimento 5 Stelle è entrato a far parte del gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo

Giovedì il Movimento 5 Stelle è entrato ufficialmente a far parte del gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo, dopo giorni di trattative e indiscrezioni molto commentate. Sarà il secondo partito più grande del gruppo dopo La France Insoumise, il partito francese di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Mélenchon.

È un cambiamento notevole per il Movimento, che dopo le elezioni europee del 2019 non era riuscito a entrare in nessun gruppo politico. Negli ultimi cinque anni i suoi parlamentari avevano fatto parte del gruppo dei cosiddetti “non iscritti”, in sostanza l’equivalente del “gruppo misto” nel parlamento italiano: questo aveva reso il partito completamente ininfluente all’interno del Parlamento Europeo, visto che tutte le decisioni vengono prese sulla base delle alleanze fra i gruppi che lo compongono.

La Sinistra (The Left in inglese, abbreviato in GUE/NGL) è il gruppo più a sinistra del Parlamento Europeo ed è composto, oltre che dalla France Insoumise, anche dal partito tedesco Die Linke, dallo spagnolo Podemos, dal greco Syriza, dall’irlandese Sinn Féin e dal partito Sinistra Italiana, che ha eletto due eurodeputati, Ilaria Salis e Mimmo Lucano. I Verdi di Alleanza Verdi e Sinistra sono invece entrati nel Gruppo dei Verdi europei con quattro parlamentari.

I partiti del gruppo della Sinistra sposano tutte le cause della sinistra tradizionale in materia di diritti civili e dei lavoratori, sono contrari a un inasprimento delle politiche migratorie e hanno un orientamento ecologista e ambientalista. Per quanto riguarda le politiche europee, negli ultimi due anni si sono anche distinti per le critiche alle posizioni dell’Unione Europea sull’invasione russa dell’Ucraina. Il gruppo ad esempio si è opposto all’invio di armi nel paese: una posizione molto vicina a quelle adottate dal Movimento 5 Stelle negli ultimi anni.

Alle elezioni europee del giugno del 2024 il gruppo della Sinistra ha fatto eleggere 39 deputati, a cui si aggiungeranno ora gli otto europarlamentari del Movimento 5 Stelle: alla scorsa legislatura il gruppo ne aveva fatti eleggere solo 37. Finora il Movimento aveva provato a creare un gruppo nuovo, ma senza riuscirci: per essere ufficialmente riconosciuto un gruppo politico deve avere almeno 25 parlamentari provenienti da almeno un quarto dei paesi membri.

– Leggi anche: Abbiamo eletto il Parlamento Europeo, e ora?