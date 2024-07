La UEFA ha aperto un’indagine contro il calciatore turco Merih Demiral per un gesto ultranazionalista fatto dopo aver segnato agli Europei

La UEFA (l’unione delle federazioni calcistiche europee, che organizza gli Europei di calcio) ha aperto un’indagine contro il calciatore della nazionale turca Merih Demiral, accusato di presunti comportamenti inappropriati durante la partita degli Europei di martedì sera contro l’Austria (vinta 2-1 dalla Turchia).

Demiral ha segnato due gol, al primo e al 59esimo minuto. L’accusa sostiene che dopo il secondo gol abbia festeggiato facendo con entrambe le mani un gesto (quello che si vede nell’immagine principale di questo articolo, che richiama il muso di un lupo) associato al gruppo ultranazionalista turco Ulku Ocaklari, noto anche come “Lupi grigi”. Il gruppo è associato a organizzazioni paramilitari di estrema destra ed è vicino al Partito del movimento nazionalista, euroscettico ed estremista. Demiral ha anche postato su X una foto di lui durante la partita, mentre fa lo stesso gesto. Il gesto è vietato in Austria e in Francia.

Dopo la fine della partita Demiral ha difeso la decisione di fare quel gesto: «Avevo in mente un motivo preciso, collegato alla mia identità turca. Sono incredibilmente fiero di essere turco, e mi sono sentito orgoglioso dopo aver segnato. Volevo esprimerlo e sono felice di averlo fatto», ha detto.

Demiral ha 26 anni e gioca nella squadra saudita Al-Ahli. Tra il 2019 e il 2023 ha giocato anche in Italia, nel Sassuolo, nella Juventus e poi nell’Atalanta. Fa parte della nazionale turca dal 2018. Nel 2019 era già stato segnalato dalla UEFA, insieme ad altri compagni di squadra, per aver fatto il saluto militare durante alcune partite di qualificazione agli Europei. In quel periodo la Turchia stava portando avanti un’operazione militare nel nord-est della Siria contro i curdi siriani.