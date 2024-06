Le partite di domenica agli Europei di calcio

Caricamento player

Domenica 30 giugno si giocherà il secondo turno degli ottavi di finale degli Europei maschili di calcio, cioè la fase a eliminazione diretta, quella in cui una squadra passa il turno e l’altra viene eliminata. La prima partita si giocherà alle 18 e sarà quella tra Inghilterra e Slovacchia, mentre alle 21 la Spagna affronterà la Georgia.

Ore 18

Inghilterra-Slovacchia

Ore 21

Spagna-Georgia

L’Inghilterra è considerata una delle favorite per la vittoria del torneo, ma nella fase a gironi non ha convinto come ci si aspettava: pur arrivando prima ha ottenuto solo cinque punti, vincendo soltanto contro la Serbia e pareggiando contro Danimarca e Slovenia, squadra dalle capacità tecniche decisamente più basse.

La Spagna invece è stata una delle squadre più entusiasmanti fino a questo momento della competizione: è quella che ha messo in mostra il gioco migliore, e ha dominato il suo girone vincendo tutte e tre le partite (compresa quella contro l’Italia).

Le squadre che affronteranno, la Slovacchia e la Georgia, si erano qualificate entrambe agli ottavi come migliori terze, ed erano state considerate le squadre più sorprendenti dei rispettivi gironi, in cui erano riuscite a conquistare entrambe quattro punti.