Le partite di sabato agli Europei di calcio

Sabato 29 giugno iniziano gli ottavi di finale degli Europei maschili di calcio, cioè la fase a eliminazione diretta, quella in cui una squadra passa il turno e l’altra viene eliminata. La prima partita si giocherà alle 18 e sarà tra Italia e Svizzera, mentre alle 21 la Germania affronterà la Danimarca.

ore 18

Svizzera-Italia [Berlino – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

ore 21

Germania-Danimarca [Dortmund – diretta tv su Sky e Now]

Contro la Svizzera l’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti dovrebbe far giocare Federico Chiesa e Gianluca Scamacca, che dopo aver giocato le prime due partite avevano cominciato in panchina la terza, quella contro la Croazia. A centrocampo potrebbe giocare Nicolò Fagioli al posto di Jorginho, mentre in difesa non ci sarà Riccardo Calafiori, perché è squalificato. La Svizzera è una squadra molto organizzata e abituata a giocare a ritmi molto alti: per l’Italia non sarà una partita facile. Ai gironi entrambe le squadre sono arrivate seconde.