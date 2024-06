Il calendario degli ottavi di finale agli Europei di calcio

Mercoledì 26 giugno sono finiti i gironi degli Europei maschili di calcio; ora ci saranno due giorni di pausa e poi comincerà la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale. L’Italia giocherà per prima, sabato alle 18 contro la Svizzera, e fino a martedì ci saranno due partite al giorno, una alle 18 e una alle 21.

sabato 29 giugno ore 18

Svizzera-Italia [Berlino]

ore 21

Germania-Danimarca [Dortmund]

domenica 30 giugno ore 18

Inghilterra-Slovacchia [Gelsenkirchen]

ore 21

Spagna-Georgia [Colonia]

lunedì 1 luglio ore 18

Francia-Belgio [Düsseldorf]

ore 21

Portogallo-Slovenia [Francoforte]

martedì 2 luglio ore 18

Romania-Olanda [Monaco di Baviera]

ore 21

Austria-Turchia [Lipsia]

Se dovesse passare il turno, ai quarti di finale l’Italia giocherebbe contro la vincente di Inghilterra-Slovacchia. In generale, a eccezione dell’Inghilterra, tutte le altre squadre considerate favorite per la vittoria finale (Francia, Germania, Spagna e Portogallo) sono finite nella parte opposta del tabellone rispetto all’Italia, che quindi potrebbe incontrare una di loro solamente in un’eventuale finale.

