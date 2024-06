La Germania e i Paesi Bassi hanno chiesto ai propri cittadini in Libano di lasciare il paese

I ministeri degli Esteri della Germania e dei Paesi Bassi hanno chiesto ai propri cittadini che si trovano in Libano di lasciare il paese, e a quelli che progettavano di andarci di non farlo. Temono che la situazione complicata al confine tra il Libano e Israele possa causare problemi di sicurezza nel paese: negli ultimi giorni si sono intensificati gli scontri tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah, il gruppo paramilitare libanese sostenuto dall’Iran e alleato del gruppo radicale palestinese Hamas. La settimana scorsa l’esercito israeliano aveva diffuso un comunicato in cui diceva di aver approvato un piano operativo per attaccare il Libano.

«Sei già là?», dice il messaggio pubblicato anche su X dal ministero degli Esteri dei Paesi Bassi: «Lascia il paese finché ci sono (ancora) voli commerciali».